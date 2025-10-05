Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы

Осень вступает в свои права — в Центральной России начало холодать. На днях в Московской области зафиксировали температуру −6 градусов ночью. Пришло ли время для посева холодостойких семян, какие культуры можно посадить в октябре под зиму, чтобы первым собрать урожай весной, когда и как это правильно делать — в материале NEWS.ru.

Какие семена и саженцы нужно сеять на участке в октябре

В октябре на садовом участке можно сажать цветы, саженцы плодовых кустарников, ягод, а также семена овощей и зелени, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты. По их словам, чтобы растения благополучно взошли и принесли урожай, нужно соблюсти ряд правил.

Член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru, что в октябре на грядке можно проводить подзимний посев семян овощей, которые переживают холодный сезон под снегом.

«Это морковь, свекла, лук и репка. Но есть один нюанс. Неправильно было бы думать, что любой корнеплод можно сажать под зиму. Это должны быть специальные сорта или гибриды. На пакетах семян должно быть написано, что они пригодны для подзимнего выращивания», — предупредила эксперт.

Она посоветовала выбирать для посадки под зиму лука-севка самые мелкие луковицы. По словам Вороновой, они самые стойкие. Эксперт добавила, что в октябре также можно сеять корневую петрушку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сеять семена овощей на участке в октябре

Воронова посоветовала делать подзимние посевы начиная со второй половины октября, когда почва, как правило, начинает промерзать. Сначала необходимо сделать бороздки для посева на грядке, набрать в ведра сухую рассыпчатую землю и убрать ее в сарай — чтобы не замерзла. Когда почва промерзнет, нужно сеять в нее семена, а сверху присыпать заготовленной рыхлой землей, объяснила эксперт.

«После этого ничего не надо поливать. Нужно засыпать семена землей и для полной гарантии положить сверху опавшие листья с яблонь, любые, потому что к овощам болезни фруктовых деревьев не имеют отношения. На всякий случай стоит сделать утепление, потому что погоду сейчас нельзя предсказать», — сказала Воронова.

Она пояснила, что нельзя делать подзимний сев культур слишком рано, потому что в случае оттепели они могут взойти и погибнут. Воронова привела в пример морковь и свеклу, которые растут при температуре +8 градусов.

Удобрять такую грядку не имеет смысла, отметила садовод. По ее словам, в замерзшей почве микроорганизмы не перерабатывают удобрения в ту форму, которая необходима растениям. Все процессы в земле остановлены. Подкормка потребуется растениям весной, после того как семена дадут всходы.

Садовод и блогер Светлана Самойлова добавила в беседе с NEWS.ru, что для подзимних посевов лучше использовать грядки, которые весной понадобятся позже остальных. По ее словам, нужно делать бороздки глубиной 1 см и на расстоянии 10 см друг от друга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если вы заранее не подготовили ряды для посева, можно сделать это и в ноябре. Даже можно сеять по снегу. Возьмите чайник с кипятком и сделайте борозды. Даже самая замерзшая земля оттает на нужную глубину посева. Следует присыпать семена свежей, незамерзшей землей», — поделилась секретом садовод.

Самойлова также отметила, что в октябре можно сажать не только лук, но и чеснок. По ее словам, лучше делать это за полторы недели до наступления устойчивых минусовых температур, примерно на Покров.

«Мне нравится сажать лук в октябре, поскольку в этом случае он меньше идет в стрелку. Его высаживают на глубину 1,5–2 см, не больше. Я обязательно закрываю грядку стеблями с флоксами для снегозадержания в случае малоснежной зимы», — сказала специалист.

Какие садовые культуры высаживают на участке в октябре

Осень — идеальное время для посадки пионов, сирени, малины и ежевики, рассказала Самойлова. Садовод посоветовала их сажать за полторы недели до устойчивого минуса. По словам эксперта, также можно сажать под зиму саженцы деревьев и декоративных кустарников.

«Если вы увидели в магазинах сорта, которые давно искали, или саженцы по привлекательной цене, смело сажайте. Сразу поливайте их как следует водой либо любым стимулятором роста, в котором нужно подержать саженцы как минимум полдня до высадки. Опускаем горшок в ведро или глубокий таз со стимулятором, чтобы как следует промочить земляной ком, и высаживаем. Поливаем, даже если идут небольшие дожди», — отметила Самойлова.

Садовод раскрыла секрет, как сохранить саженцы клубники в случае поздней посадки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Высаживайте клубничные кустики как обычно. Поливайте и сразу же закрывайте перевернутыми пластиковыми ящиками. Если у вас шестиметровая грядка, то можно их расположить в шахматном порядке на расстоянии 10–15 см. На грядке каждый куст закрывать не обязательно. Они служат в качестве каркаса. После того как вы высадили растение, накройте пластиковые ящики нетканым материалом. И так оставьте до весны. Саженцы прекрасно сохраняются под таким укрытием», — сказала Самойлова.

После 10 октября можно сеять семена некоторых цветов, отметила садовод. Она сказала, что под зиму сажают те культуры, которые требуют стратификации, то есть воздействия холодом для лучшего прорастания семян. «Это аквилегия, дельфиниум и лаванда. Кроме того, сеют сорта коллекционных цветов: морозники и клематисы. Если вы решили стать селекционером и захотели вырастить пионы или лилии, также сейте под зиму», — подчеркнула она.

Что высаживают в октябре в теплице на участке

Самойлова рассказала, что в конце октября можно сеять семена растений в теплице. Она пояснила, что в парнике температура выше, чем в открытом грунте, поэтому посев переносится на конец месяца.

«Рекомендую сеять в теплице шпинат и руколу, чтобы уже в середине — конце апреля у вас была свежая зелень на столе. Шпинат выдерживает похолодание до −2 градусов, еще два возьмет на себя теплица. У вас будет свежая, прекрасная, незамерзшая зелень шпината», — резюмировала эксперт.

Читайте также:

Осенняя обработка сада: чем, когда и как опрыскивать деревья и кустарники

Как и когда сажать клубнику осенью: пошаговая инструкция

Посадил осенью — летом ешь ягоды: эти кустарники дают урожай в первый год

За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го

Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов