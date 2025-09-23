Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:48

Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре

Садовод Самойлова: клубнику можно сажать в ноябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздней осенью на огороде можно посадить клубнику, рассказала в беседе с NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, после высадки грядке нужно обеспечить тщательное укрытие. Она отметила, что ее нужно накрыть несколькими слоями нетканого материала.

В ноябре можно посадить клубнику. После посадки необходимо накрыть грядку ящиками и тремя-четырьмя слоями нетканого материала плотностью 60 г/м². Именно такой лучше всего использовать, — поделилась эксперт.

По ее словам, под зиму можно посеять культуры, у которых холод стимулирует успешный рост. К таковым относится, например, укроп. Шпинат можно высадить в теплице. Тогда в середине апреля уже можно собирать урожай. При поздних посадках на грядках рекомендуется заранее сделать бороздки, затем высеять семена и закрыть почвой. Стоит делать это, пока земля не замерзла, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что разбить грядку клубники можно на балконе. Также можно вырастить помидоры, огурцы и даже арбуз. Если сделать посадки в сентябре, первые всходы появятся к Новому году.

клубника
грядки
урожай
сады
дачи
Степанида Королева
С. Королева
