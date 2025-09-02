Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:55

Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой

Садовод Самойлова: на балконе зимой можно посадить клубнику и арбуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимой на своем балконе вы можете вырастить клубнику, арбуз, томаты и другие овощи, рассказала в беседе с NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, для растений важно, чтобы балкон был утепленный. Она отметила, что температура на нем не должна быть ниже 14 градусов.

На балконе можно вырастить помидоры, огурцы, клубнику и даже арбуз. Если вы посадите томаты в начале сентября, то первые всходы появятся у вас к Новому году. Конечно, важно учитывать, чтобы балкон был утепленный и температура на нем поддерживалась не ниже 14 градусов, — объяснила садовод.

По ее словам, при грамотно организованных искусственных условиях вкус «балконных» овощей будет лишь слегка проигрывать «огородным», но сильно кислым не станет. К примеру, помидоры станут похожи на те, что продаются зимой в магазине. Для огурцов на вашей «грядке» нужно поддерживать температуру от 18 градусов. А если вы вооружитесь лампами от 50 ватт, то через некоторое время сможете собрать небольшой урожай клубники.

Выращивание огорода на балконе — занятие очень увлекательное. Оно безумно нравится детям. Если вы сделаете все правильно, то через некоторое время сможете собрать на тарелочке свои огурчики и помидорчики. Представьте, что вы поставите их на стол, а за окном — зимняя пурга, — сообщила Самойлова.

Ранее биолог объяснил, что растения с огорода нуждаются в хорошем освещении. Лучше всего выращивать их на лоджии, которая выходит на юг. При этом вовсе не обязательно, чтобы этаж был высокий — свет может загораживать стоящее рядом здание.

огород
урожай
растения
посадки
зима
Степанида Королева
С. Королева
