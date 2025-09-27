Этот цветок создаст роскошный сад без хлопот и специальных навыков: королева неприхотливых цветов

Опытные садоводы знают, что уже сейчас нужно планировать весенние посадки. Особое внимание стоит уделить этому цветку. Он станет настоящим украшением вашего участка и покорит своей неприхотливостью даже начинающих дачников.

Бегонии цветут весь сезон и создают на клумбе невероятный ковер из множества сортов. Их главное преимущество — универсальность: эти цветы прекрасно развиваются как на солнечных участках, так и в тени у забора или дома.

Уход за бегониями очень прост: отцветшие бутоны отпадают самостоятельно, превращаясь в естественное удобрение почвы. Эти чудесные и неприхотливые цветы станут украшением вашего участка. Покупайте семена уже сейчас.

Ранее сообщалось, что бархатцы украшают сад яркими красками с лета до поздней осени, но их ценность не ограничивается только декоративной функцией. Увядшие цветы и ботва могут стать основой для полезного удобрения, которое не только обогатит землю питательными веществами, но и защитит ее от болезней.