Бархатцы после цветения: как превратить увядшие растения в мощное удобрение и защиту для почвы

Бархатцы украшают сад яркими красками с лета до поздней осени, но их ценность не ограничивается только декоративной функцией. Увядшие цветы и ботва могут стать основой для полезного удобрения, которое не только обогатит землю питательными веществами, но и защитит её от болезней.

В надземной и подземной частях бархатцев содержатся вещества с противогрибковыми, антибактериальными и противогельминтными свойствами. Они действуют на почву не хуже покупных препаратов, очищая её от вредителей и инфекций. При этом бархатцы не мешают полезному грибку триходерме, напротив — усиливают его действие, создавая мощный оздоравливающий тандем.

Как использовать бархатцы для удобрения:

Соберите увядшие растения и уложите их слоями в компост. Каждый слой пересыпьте гранулами триходермы, если они есть под рукой. Можно добавить и другие растительные остатки — ботву овощей или цветов.

Фунгицидные вещества бархатцев уничтожат вредоносные споры и инфекции, а к весне вы получите компост, полностью готовый к использованию.

Если триходермы нет, не страшно: сами бархатцы работают как природный фунгицид и обеспечат почве надежную защиту.

