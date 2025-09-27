Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:00

Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени

Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени. Эригерон многолетний (Erigeron speciosus) — изящное растение для осеннего сада, которое покоряет своей простотой и декоративностью. Морозостойкость до −30 °C позволяет выращивать его в большинстве регионов России, даже в суровых климатических условиях.

Эригерон напоминает миниатюрную ромашку: нежные белые или сиреневые цветки с желтой серединкой распускаются с конца лета и продолжают радовать глаз до первых заморозков. Компактный кустик не занимает много места, что делает эригерон идеальным для бордюров, альпийских горок и миксбордеров. Цветение настолько обильное, что растение создает эффект «поля цветов» даже на небольшой площади. Эригерон неприхотлив: спокойно переносит полутень, засуху и редкий полив, при этом продолжает активно цвести. Растет 7-8 лет при правильном уходе, устойчив к болезням и вредителям.

Для садоводов ценна его способность долго сохранять декоративность даже после окончания цветения: куст сохраняет аккуратную форму и зелёную листву до осени. Посадку многолетнего эригерона можно проводить в октябре, главное — выбрать участок с дренированной почвой и защитой от избыточной влаги. Корни успеют укрепиться перед холодами, а весной растение начнёт новый цикл активного роста и цветения.

