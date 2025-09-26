Эффектный многолетник для холодного климата: воздушно цветет с лета до первых заморозков

Эффектный многолетник для холодного климата: воздушно цветет с конца лета до первых заморозков! Анемона японская (Anemone hupehensis var. japonica) — один из самых неприхотливых многолетников. Растение выдерживает морозы до −40 °C, что делает его идеальным для северных и среднерусских садов.

Главная декоративная черта анемоны — высокие изящные стебли с нежными цветками розового, белого или пурпурного оттенка. Она цветёт с конца лета до первых заморозков, добавляя яркие акценты на фоне увядающих летних растений. Элегантные цветоносы создают эффект «воздушности» и прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в миксбордерах с другими позднецветущими многолетниками. Анемона неприхотлива к почве, предпочитает солнечные или слегка затенённые участки с влажной, хорошо дренированной почвой.

На одном месте растение может расти до 8–10 лет, постепенно разрастаясь и формируя густой декоративный куст. Для усиления декоративности осенью рекомендуется обрезать отцветшие цветоносы, оставляя листву до заморозков. Анемона японская не только украсит сад в поздний сезон, но и станет изысканным элементом срезки для букетов, сохраняя форму и цвет долгое время.

