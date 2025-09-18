«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 06:00

Лечат рак, удобряют почву: что делать с опавшими яблоками и грушами на даче

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опавшие на огороде яблоки и груши не мусор, а настоящая находка для тех, у кого есть свой сад. Падалицу используют как удобрение, варят варенье или джем. О том, что еще можно сделать с перезревшими плодами, рассказали NEWS.ru специалисты.

Почему нужно собирать падалицу на огороде

Падалицей называют опавшие с дерева плоды — яблоки, груши и сливы. Это происходит по естественным причинам: в момент созревания плодоножка отрывается, и фрукт оказывается на земле.

Желательно собирать яблоки и груши каждый день, чтобы они не сгнили, рассказала NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, в противном случае может произойти заражение сада вредителями и болезнями.

«Если в течение двух-трех дней вы соберете опавшие плоды, по вкусу они ничем не будут отличаться от тех, что висят на дереве. Разве что на них появятся небольшие темные пятна после удара о землю. Они отлично подходят для вина или варенья», — объяснила Самойлова.

Опавшие яблоки, груши и сливы обладают отличными вкусовыми качествами, отметила садовод. Но нужно помнить, что чем дольше они лежат на земле, тем больше гниют и распространяют бактерии.

«Если яблоки, груши или сливы болеют паршой, такая падалица служит источником болезней. Это пища для вредителей — слизней, которые могут питаться опавшими плодами до глубокой осени. Мыши также едят падалицу», — сказала Самойлова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему падалица может стать полезным удобрением на садовом участке

Падалица содержит ценные микроэлементы, органику и природные кислоты. При правильном подходе она может стать органическим удобрением, подчеркнула Самойлова. Ее можно перерабатывать или отправлять в компост.

«Падалицу следует использовать в качестве подкисления грунта для гортензий и голубики. Для этого нужно взять побольше яблок, разрезать каждый плод на две части, сложить в пластиковое ведро и залить водой на пару дней. Берем два килограмма на 10 литров. В результате образуется вода для полива, которой нужно обрабатывать гортензии, рододендроны и голубику», — отметила Самойлова.

Опавшие фрукты закладывают в компост, где они перепревают и превращаются в гумус. Нужно раскладывать яблоки на грядке не горой, а в один слой, чтобы все это напоминало слоеный пирог. Затем необходимо присыпать их землей, чтобы приглушить запах гнили, добавить золу, траву, срезанные стебли многолетников, а также сорняки для прополки. После этого необходимо положить еще один слой падалицы.

«Таким образом можно закомпостировать любое количество падалицы, превратив ее в гумус, необходимый для плодородия почвы», — сказала Самойлова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что можно приготовить из опавших яблок и груш

Опавшие яблоки и груши можно использовать для приготовления шарлоток и яблочных пирогов. Нужно промыть фрукты, тщательно почистить пострадавшие места и убрать сердцевину, рассказал NEWS.ru шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев. По его словам, чаще всего из падалицы варят сок.

«Пропускаем яблоки через соковыжималку, затем прогреваем и стерилизуем. Стерилизация — длительный процесс. Затем разливаем в банки и закатываем», — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника NEWS.ru, стоит отправить падалицу в глубокую переработку и попытаться приготовить, например, варенье. Однако результат может оказаться хуже ожидаемого. Не стоит употреблять в пищу гниль, которая чаще всего появляется на таких плодах.

«Если яблоки или груши повреждены, есть риск, что у них появилось биологическое заражение, несовместимое с дальнейшим хранением», — объяснил Прокофьев.

Директор музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока Елизавета Дорохова сообщила NEWS.ru, что из падалицы можно приготовить суфле. Для этого стоит использовать сорт антоновка.

«Яблоки нужно испечь и протереть через сито. Стакан пюре следует смешать с сахаром в кастрюле и поставить на плиту, чтобы закипело. Необходимо взбить 10 холодных белков в крепкую пену, класть их понемногу в пюре и хорошо размешивать. Нужно печь на сковороде так же, как и воздушный пирог», — сказала Дорохова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насколько полезны опавшие яблоки и груши

Если опавшие яблоки и груши не имеют признаков гниения, они могут быть очень полезными для здоровья. Как правило, это перезревшие плоды, богатые необходимыми витаминами. Их можно употреблять в пищу только после того, как вы их тщательно вымоете и вырежете поврежденные места, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. Со временем часть витаминов может разрушиться, но большинство полезных минералов в фруктах сохранится.

«В спелых плодах содержится витамин С, который помогает в профилактике развития рака. Яблоки и груши содержат вещества, которые поддерживают ресурсы организма в борьбе с онкологией. Говорят, что они могут дополнять химиотерапию», — отметила врач.

Яблоки и груши улучшают пищеварение, способствуют нормализации уровня холестерина и поддержанию правильного уровня сахара в крови, сказала она.

«Нельзя есть фрукты, которые лежат на земле слишком долго. Если вы съели гнилой плод, у вас может возникнуть тошнота или аллергия. В самых тяжелых случаях развивается хроническое отравление организма, поражающее почки, иммунную и нервную системы», — подытожила Малиновская.

Степанида Королева
С. Королева
