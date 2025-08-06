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06 августа 2025 в 12:30

Яблоки с красной мякотью — чудо или фейк? «Байя мариса» ломает шаблоны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садоводы давно привыкли к устойчивым к морозам сортам яблок. Но даже среди них есть один по-настоящему необычный — и он вызывает интерес не только внешним видом, но и вкусом.

Речь идет о сорте «байя мариса», который выделяется не только эффектной красной мякотью, но и высоким содержанием витаминов.

Почему стоит посадить «байю марису»

  • Плоды яркие, сочные, с насыщенным вкусом
  • Красная мякоть содержит больше микроэлементов, чем белая
  • Антоцианы в составе — мощные природные антиоксиданты
  • С дерева собирают яблоки весом до 200 г
  • Урожай хранится до января без потери вкусовых качеств
  • Морозостойкость до −29°C и устойчивость к парше

Как посадить этот сорт правильно

  1. Перед высадкой на сутки замочите корни в теплой воде, добавьте немного марганцовки для обеззараживания.

  2. Подготовьте посадочную яму глубиной 50–60 см.

  3. Внесите удобрение:

    • 30 л навоза;

    • 1,5 кг суперфосфата;

    • 1 кг древесной золы.

  4. Вбейте колышек так, чтобы он возвышался над землей на 60–70 см.

  5. Установите саженец, засыпьте плодородной почвой, полейте по периметру ямы.

Цветение начинается уже на следующий год после посадки. Урожай можно собирать в конце сентября, а вкус свежих яблок будет радовать до Нового года.

Если вы хотите не просто яблоню, а объект восхищения на участке — «байя мариса» оправдает ожидания.

Ранее сообщалось, как засолить хрустящие огурцы по-болгарски на зиму.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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