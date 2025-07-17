Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 13:42

Хрустящие огурцы по-болгарски на зиму! Моя ленивая закатка-хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы по-болгарски — хрустящая радость в каждой банке! Эти огурчики — настоящая находка для любителей ярких закусок. Сочетание свежих овощей и ароматных специй создает неповторимый вкус, который напоминает о лете даже в самые холодные дни. А главное — рецепт настолько прост, что с ним справится даже новичок в заготовках!

Подготовим овощи: небольшие огурцы тщательно моем, обрезаем кончики. 1 болгарский перец режем полосками, 1 морковь — тонкими кружочками. На дно чистой литровой банки кладем специи: 1 лавровый лист, 1 зубчик чеснока, 3 горошины душистого перца, 1 звездочку гвоздики, 0,5 ч. л. горчичных зерен и 1 ст. л. сушеного лука.

Плотно укладываем огурцы вертикально, переслаивая их полосками перца и кружочками моркови. Готовим рассол: в 1 л воды растворяем 4 ч. л. соли и 8 ч. л. сахара, доводим до кипения. Вливаем в банку 8 ст. л. 9%-ного уксуса, затем заливаем горячим рассолом.

Стерилизуем 10–15 минут, закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Эти огурчики хороши уже через месяц, но настоящий вкус раскрывается к новогодним праздникам!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
домашние заготовки
огурцы
овощи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты
«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара
«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине
Стоящий около гроба убитый горем сын Митты попал на видео
В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину
Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты
Жители Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей
Россиянам усложнят оформление кредитов
Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом
Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара
Илюмжинов заявил, что все президенты избраны богом
Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания
Над самым высоким действующим вулканом Евразии появилось мощное свечение
Татьяна Тарасова в инвалидном кресле на прощании с Миттой попала на видео
Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор
Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота
Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства
Легенда «Спартака» назвал главную беду российского футбола
Умер Юрий Кара: редкие фото режиссера
В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.