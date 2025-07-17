Хрустящие огурцы по-болгарски на зиму! Моя ленивая закатка-хит!

Огурцы по-болгарски — хрустящая радость в каждой банке! Эти огурчики — настоящая находка для любителей ярких закусок. Сочетание свежих овощей и ароматных специй создает неповторимый вкус, который напоминает о лете даже в самые холодные дни. А главное — рецепт настолько прост, что с ним справится даже новичок в заготовках!

Подготовим овощи: небольшие огурцы тщательно моем, обрезаем кончики. 1 болгарский перец режем полосками, 1 морковь — тонкими кружочками. На дно чистой литровой банки кладем специи: 1 лавровый лист, 1 зубчик чеснока, 3 горошины душистого перца, 1 звездочку гвоздики, 0,5 ч. л. горчичных зерен и 1 ст. л. сушеного лука.

Плотно укладываем огурцы вертикально, переслаивая их полосками перца и кружочками моркови. Готовим рассол: в 1 л воды растворяем 4 ч. л. соли и 8 ч. л. сахара, доводим до кипения. Вливаем в банку 8 ст. л. 9%-ного уксуса, затем заливаем горячим рассолом.

Стерилизуем 10–15 минут, закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Эти огурчики хороши уже через месяц, но настоящий вкус раскрывается к новогодним праздникам!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!