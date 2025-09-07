Густое яблочное пюре на зиму! Натуральный яблочный вкус без возни и хлопот

Ароматное, нежное и невероятно густое яблочное пюре собственного приготовления станет любимым лакомством для детей и взрослых долгой зимой! Этот простой рецепт сохраняет летнее солнце в каждой ложке.

Очистите и нарежьте кубиками 2 кг сладких яблок. Переложите их в кастрюлю с толстым дном, добавьте 100 мл воды и тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут до полного размягчения. Протрите горячую массу через сито или измельчите блендером до идеально гладкой текстуры. Верните пюре в кастрюлю, добавьте 150 г сахара (по вкусу) и щепотку ванилина. Варите на самом маленьком огне, постоянно помешивая, 30–40 минут до желаемой густоты. Горячее пюре сразу разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте одеялом до полного остывания. Это пюре идеально для детского питания, выпечки и просто как самостоятельный десерт! Оно хранится до двух лет, оставаясь таким же вкусным и ароматным.

