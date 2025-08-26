Названы два необычных симптома, которые говорят о раке

Названы два необычных симптома, которые говорят о раке Mirror: заболевшего раком мужчину преследовал запах сладкой ваты

63-летнего жителя Шотландии Стива Тернбулла преследовал запах сахарной ваты, который впоследствии оказался симптомом опухоли головного мозга, передает Mirror. Также вид и запах любимого блюда вызвали у него отвращение и тошноту.

Стив также начал испытывать головные боли, проблемы со зрением и равновесием. Он решил обратиться к врачу. После проверки ЖКТ никаких патологий не обнаружили, но результаты МРТ показали наличие глиобластомы в мозге.

Мужчине провели операцию по удалению значительной части опухоли. После этого ему назначили курс лечения, состоящий из 30 сеансов лучевой терапии в комбинации с химиотерапией. Стив сейчас находится в состоянии ремиссии и способен передвигаться без ходунков, а также поддерживать нормальное общение с родными.

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что на ранних стадиях лейкоза пациенты часто сталкиваются с ослаблением иммунитета и частыми простудами. Другие симптомы включают увеличение печени и лимфоузлов, одышку, усталость, слабость, сонливость, боли в мышцах и суставах, потерю аппетита и субфебрильную лихорадку.