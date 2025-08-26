Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:49

Названы два необычных симптома, которые говорят о раке

Mirror: заболевшего раком мужчину преследовал запах сладкой ваты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

63-летнего жителя Шотландии Стива Тернбулла преследовал запах сахарной ваты, который впоследствии оказался симптомом опухоли головного мозга, передает Mirror. Также вид и запах любимого блюда вызвали у него отвращение и тошноту.

Стив также начал испытывать головные боли, проблемы со зрением и равновесием. Он решил обратиться к врачу. После проверки ЖКТ никаких патологий не обнаружили, но результаты МРТ показали наличие глиобластомы в мозге.

Мужчине провели операцию по удалению значительной части опухоли. После этого ему назначили курс лечения, состоящий из 30 сеансов лучевой терапии в комбинации с химиотерапией. Стив сейчас находится в состоянии ремиссии и способен передвигаться без ходунков, а также поддерживать нормальное общение с родными.

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что на ранних стадиях лейкоза пациенты часто сталкиваются с ослаблением иммунитета и частыми простудами. Другие симптомы включают увеличение печени и лимфоузлов, одышку, усталость, слабость, сонливость, боли в мышцах и суставах, потерю аппетита и субфебрильную лихорадку.

Шотландия
онкология
симптомы
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Офтальмолог рассказал, когда из-за контактных линз можно ослепнуть
Женщина захотела отомстить бывшему, но изуродовала чужой автомобиль
На Дальнем Востоке таможенники задержали туриста с головой крокодила
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.