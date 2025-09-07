Эти плодовые деревья осенью приживутся на 100%! Зимуют даже в мороз

Яблоня, груша и слива — эти плодовые деревья осенью приживутся на 100%. Все благодаря мощной корневой системе и морозостойкости. Они зимуют даже в мороз!

Для успеха выбирайте зимостойкие сорта: яблони («антоновка», «мельба»), груши («лада», «чижовская»), сливы («стенли», «венгерка московская»). Сажайте деревья в сентябре и октябре, за 3–4 недели до заморозков, чтобы корни успели укрепиться. Выкопайте яму 80×80 см, добавьте перегной, 500 г золы и горсть суперфосфата. Корневую шейку оставьте на 5–7 см выше уровня почвы. После посадки обильно полейте (2–3 ведра воды), замульчируйте приствольный круг торфом или компостом слоем 10 см и оберните ствол нетканым материалом от грызунов.

Эти культуры устойчивы к температурам до -30°C, а осенняя посадка позволяет им рано стартовать весной и быстрее начать плодоношение. Уже через год вы получите крепкие деревья, которые переживут любую зиму.

