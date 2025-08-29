Выживает при −40 °C, цветет даже в Сибири: многолетник для российских зим

Выживает при −40 °C, цветет даже в Сибири: многолетник для российских зим

Если ищете самый стойкий многолетний цветок для российских зим, который можно посадить осенью и не переживать за вымерзание, выбирайте пион — он выживает при температуре до −40 °C и цветет даже в Сибири.

Пионы не только морозоустойчивы, но и поражают пышным цветением весной, требуя минимального ухода: достаточно посадить их на солнечное место с хорошо дренированной почвой и изредка поливать.

Для особо суровых регионов можно мульчировать почву торфом или лапником, но даже без этого пион спокойно переживет зиму. Среди разнообразия сортов особенно выносливы травянистые пионы (Paeonia lactiflora), которые после осенней посадки уже следующей весной порадуют роскошными бутонами. Это идеальный выбор для тех, кто хочет красоту без хлопот!

Ранее был назван многолетник, который можно посеять на зиму семенами сразу в грунт.