Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы

В октябре у садоводов есть возможность повысить плодородие почвы у себя на грядке, заявила в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, для этого можно использовать опавшие листья хосты, кабачка, березы и так далее. Она отметила, что также полезно использовать удобрения на основе азота, калия и фосфора.

В октябре можно повысить плодородие песчаных суглинистых почв, которые обычно считаются бедными и не очень плодородными. Для этого на грядку нужно положить опавшие листья, органику (прекрасно подойдут листья хосты, кабачка, тыквы без черешков, ольхи, березы). После этого их нужно утрамбовать штыком лопаты в почву и полить водой. Хорошо, если у вас осталось органическое удобрение на основе азота, калия и фосфора: его тоже добавить в эту «кашицу», затем накрыть пленкой, — прокомментировала садовод.

По ее словам, важно убрать это до того, как выпадет первый снег. Все это время органика будет перепревать, и верхний слой почвы превратится в полезный гумус. При этом листья клена и дуба не подойдут — они перепревают слишком долго.

Если же на вашей даче высокая кислотность, что тоже негативно сказывается на урожае, хорошо добавить в почву известь или доломитовую муку — особенно на тех грядках, где вы планируете сажать капусту, — посоветовала Самойлова.

