06 октября 2025 в 03:20

Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая

Депутат Чаплин: после сбора урожая почву нужно засеять горчицей или фацелией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После сбора урожая почву на участке необходимо засеять сидератами — растениями, которые выращиваются с целью улучшения ее качества, такими как горчица или фацелия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это позволит структурировать грунт и подавить рост сорняков.

После сбора урожая земля не должна оставаться пустой. С осени почву нужно не только удобрить, но и засеять сидератами, такими как горчица или фацелия. Они структурируют грунт, обогащают его органикой и подавляют рост сорняков, выполняя роль натурального зеленого удобрения. Под перекопку я советую вносить суперфосфат, сульфат калия или древесную золу. Эти удобрения работают на перспективу, укрепляя корневую систему и обеспечивая растениям хороший старт весной. От быстродействующих азотных подкормок, например селитры, осенью следует воздержаться, — пояснил Чаплин.

Ранее член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова заявила, что сеять культуры под зиму лучше со второй половины октября, когда земля, как правило, уже начинает промерзать. Она посоветовала предварительно сделать бороздки на грядке, набрать в ведра сухую рассыпчатую почву и убрать ее в сарай, чтобы она не замерзла.

