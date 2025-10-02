Дачникам раскрыли, как правильно засеивать грядки под зиму

Сеять культуры под зиму лучше со второй половины октября, когда земля, как правило, уже начинает промерзать, рассказала NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Она посоветовала предварительно сделать бороздки на грядке, набрать в ведра сухую рассыпчатую почву и убрать ее в сарай, чтобы почва не замерзла. Когда земля промерзнет, нужно посадить в нее семена, а сверху присыпать заготовленной рыхлой землей, объяснила эксперт.

После этого ничего не поливается. Вот этой землей засыпается, и для полной гарантии еще сверху можно взять опавшие листья — с яблонь, любые, — потому что к овощам болезни фруктовых деревьев не имеют отношения, и немножечко сверху накрыть опавшей листвой. На всякий случай утепление, потому что погоду сейчас нельзя предсказать, — посоветовала специалист.

Она пояснила, что нельзя сеять подзимние культуры слишком рано, потому что в случае оттепели они могут взойти и погибнут. Воронова привела в пример морковь и свеклу, которые всходят при температуре +8 градусов.

Удобрять такую грядку не имеет смысла, отметила садовод. По ее словам, микроорганизмы в замерзшей почве не перерабатывают удобрения в ту форму, которая необходима растениям. Все процессы в такой почве остановлены, поэтому подкормка растениям потребуется весной, после того как семена дадут всходы.

