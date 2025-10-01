Садовод дал важные советы по подготовке дачи к зиме

Садовод дал важные советы по подготовке дачи к зиме Садовод Туманов посоветовал слить воду при подготовке дачи к зиме

При подготовке дачи к зиме важно слить воду из труб, предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что в противном случае существует риск разрыва трубы.

Если воду не сольете, то может разорвать трубы, которые замерзнут, — предупредил Туманов.

Кроме того, следует подготовить инструменты, которые пригодятся в холодное время, например, снеговую лопату, посоветовал эксперт. По словам садовода, дрова тем временем нужно разместить в сухом месте, чтобы они не отсырели. Замки он порекомендовал смазать специальной жидкостью.

Лучше замки смазать специальной жидкостью, чтобы не замерзало. Если вода попадет в замок, замерзнет, то дверь потом не откроется, — заключил садовод.

Ранее Туманов предупредил, что главную опасность на даче зимой представляет электричество. Он обратил внимание, что зачастую его устанавливают любители. По словам садовода, зимой высок риск короткого замыкания.