Семья помешана на нем: рецепт варенья из инжира

Семья и жизнь

Семья помешана на нем: рецепт варенья из инжира

Семья помешана на нем: рецепт варенья из инжира

Варенье из инжира станет вашим лучшим зимним угощением. Понадобятся: инжир свежий — 1,5 кг, сахар — 800 г, лимончик — 1/2 шт., вода — 150 мл, ванилин кристаллический — 0,5 г, корица в палочках — 1 шт. (опционально).

Варенье из инжира готовится так: из очищенных плодов убираем плодоножки и делаем сиропчик: растворяем сахар в воде и добавляем цедру с цитрусовым соком. Проварите смесь 3 минуты.

Погрузите фрукты кипящую сладкую жидкость и выдержите 300 секунд. Дайте варенью настояться в течение 12 часов при комнатной температуре, после чего удалите цедру, ванилин и корицу.

Томите на минимальном огне 35–40 минуток. Расфасуйте инжирное варенье в чистые банки, укупорьте и заверните в теплое одеяло на 24 часа. И все! Можно жить зиму вкусно, сезонная грусть нипочем!

Ранее NEWS.ru писал, как готовить штрудель из яблок по-скандинавски.