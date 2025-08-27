День знаний — 2025
27 августа 2025 в 04:32

Посадил в сентябре — любуешься зимой: эти цветы не боятся нехватки света

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите, чтобы зимой ваш подоконник радовал яркими красками, посадите осенью неприхотливые комнатные цветы, которые цветут даже в холодное время года.

Цикламен персидский — идеальный вариант: его нежные цветы напоминают бабочек, а уход минимален — полив раз в 3 дня и прохладное место без прямого солнца. Декабрист (шлюмбергера) зацветает к Новому году и радует розовыми, красными или белыми цветами до весны, главное — не переливать и беречь от сквозняков.

Пеларгония (герань) цветет почти круглый год, даже зимой, если обеспечить ей свет и умеренный полив. Бегония Элатиор с роскошными махровыми цветами тоже отлично подходит для зимнего цветения, но не любит опрыскиваний — лучше поставить рядом емкость с водой для влажности.

Спатифиллум («женское счастье») цветет несколько раз в год, включая зиму, и сигнализирует о жажде поникшими листьями. Все эти цветы не боятся нехватки света и быстро украсят подоконник — посадил в сентябре, и любуешься уже зимой.

Ранее стало известно, как избавиться от мошек в комнатных цветах за два дня.

Дарья Иванова
