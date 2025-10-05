Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 12:03

Ваши георгины не доживут до следующего года, если не сделаете это: позаботьтесь о клубнях уже сейчас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многими любимые георгины не переносят морозы. В отличие от других многолетников, их клубни нужно выкапывать ежегодно осенью.

Правильное хранение клубней — залог успешного цветения в будущем году. Выкапывайте растения после первых заморозков, когда листва почернеет. Важно подождать 10–14 дней, но не затягивать до сильных морозов.

После выкапывания клубни очистите от почвы, обрежьте поврежденные части и высушите в тени две недели. Затем обработайте фунгицидом и уложите в коробки с торфом при температуре 0–10 градусов.

Регулярный контроль во время хранения поможет избежать гниения. При соблюдении этих правил георгины порадуют вас обильным цветением в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что опытные садоводы знают, что уже сейчас нужно планировать весенние посадки. Особое внимание стоит уделить этому цветку. Он станет настоящим украшением вашего участка и покорит своей неприхотливостью даже начинающих дачников.

Читайте также
Бросила семена в октябре — весной сад в алых шапках. Этот многолетник затмит другие растения: цветение длится все лето
Общество
Бросила семена в октябре — весной сад в алых шапках. Этот многолетник затмит другие растения: цветение длится все лето
Сажаешь под зиму — летом алая клумба: цветок-огонек для дачи и города
Общество
Сажаешь под зиму — летом алая клумба: цветок-огонек для дачи и города
Цветы для октябрьской посадки: семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю
Общество
Цветы для октябрьской посадки: семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю
Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой
Семья и жизнь
Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
Семья и жизнь
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
цветы
растения
советы
георгины
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Непале озвучили количество погибших из-за оползней и наводнений
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.