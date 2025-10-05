Ваши георгины не доживут до следующего года, если не сделаете это: позаботьтесь о клубнях уже сейчас

Многими любимые георгины не переносят морозы. В отличие от других многолетников, их клубни нужно выкапывать ежегодно осенью.

Правильное хранение клубней — залог успешного цветения в будущем году. Выкапывайте растения после первых заморозков, когда листва почернеет. Важно подождать 10–14 дней, но не затягивать до сильных морозов.

После выкапывания клубни очистите от почвы, обрежьте поврежденные части и высушите в тени две недели. Затем обработайте фунгицидом и уложите в коробки с торфом при температуре 0–10 градусов.

Регулярный контроль во время хранения поможет избежать гниения. При соблюдении этих правил георгины порадуют вас обильным цветением в следующем сезоне.

