Как правильно укрыть грядку, чтобы спасти растения от лютых морозов

Чем укрыть розы, вишню и клубнику на даче, чтобы спасти от гибели зимой

Как правильно укрыть грядку, чтобы спасти растения от лютых морозов

Целый ряд растений необходимо укрывать на зиму, чтобы они пережили лютые морозы. Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, как защитить урожай поздней осенью.

Какие цветы и кустарники нужно укрывать поздней осенью

При подготовке к зимним холодам в Центральной России укрывать нужно те растения, которые родом из южной зоны. В основном это цветы и кустарники: розы, рододендроны, магнолия, крупнолистные гортензии, керрия японская, а также некоторые сорта клематисов, рассказала Самойлова.

«Укрытие поможет им сохраниться при минусовых температурах в ожидании снега, выстоять в морозы и убережет от гибели в слишком холодные зимы», — отметила эксперт.

При укрывании каждого растения есть свои нюансы, отметила она. Например, виноград нужно прятать от холода первым, так как он начинает мерзнуть при температуре 6 градусов ниже нуля.

«Когда по ночам устанавливается стабильный минус 1–2 и нет оттепели, приходит пора укрывать гортензию. В последнюю очередь — розы, которые способны выдерживать мороз до 8–10. Считается, что они должны постоять некоторое время при температуре минус 2–6 градусов, чтобы „закалиться“», — сообщила Самойлова.

Садовод отметила, что вишня не нуждается в укрытии — вместо этого на зиму стволы молодых саженцев обматывают нетканым материалом и белят, чтобы защитить их от морозов.

Чем укрыть розы, вишню и клубнику на даче, чтобы спасти от гибели зимой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем нужно укрывать растения поздней осенью

По словам Самойловой, лучшее укрытие — нетканый материал плотностью 60 граммов на квадратный метр в два слоя. Он способен защитить от мороза 6–8 градусов. При этом чем больше снега на дачном участке, тем лучше растения защищены от холода.

«Если зима снежная, некоторые кустарники, например гортензия, могут выдержать и 26 градусов ниже нуля. Если снега нет, им нужно помочь», — заметила Самойлова.

По ее словам, для укрытия хвойных растений используется мешковина и любая ткань, например старые шторы или постельное белье. Главное, чтобы материал дышал. Эксперт отметила, что таким же образом можно защитить посадки от солнечных ожогов.

«Растения должны быть укрыты по принципу берлоги. Внутри — воздух, сверху — каркас, еще выше — снег. Можно вспомнить, как медведь делает себе берлогу — этот шалаш заносит снегом, который за счет воздуха сохраняет тепло», — сказала эксперт.

Если на клумбе растет несколько роз, вокруг них в качестве каркаса нужно установить перевернутые ведра, посоветовала эксперт. Затем следует положить доски крест-накрест, накрыть картоном и сверху — нетканым материалом.

«Если у вас растет нивяник (садовая ромашка) и другие растения, то подойдет пластиковый ящик. Его нужно засыпать сухими листьями, в идеале клена или дуба. Затем ящик нужно перевернуть и накрыть нетканым материалом, ткань — надежно прижать. Я называю этот „домик“ для растений берлогой», — сообщила Самойлова.

Над розарием нужно устанавливать каркасное укрытие — поперечные перекладины, сколоченные буквой «Т», подчеркнула садовод. Вокруг деревьев, таких как магнолия, следует поставить каркас из металлических стержней, обвязать получившийся шалаш нетканым материалом и веревкой.

«Еще один простой способ — укрытия из дуг, когда растения накрываются сверху двойным нетканым материалом. На рододендроны можно надеть чехлы для роз, затем установить деревянный короб и накрыть крышкой. Основание следует спрятать под сухими листьями и накрыть фанерой», — сказала Самойлова.

Чем укрыть розы, вишню и клубнику на даче, чтобы спасти от гибели зимой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как укрывать ягоду поздней осенью

В конце октября — начале ноября приходит пора укрывать клубнику. Для этого используются пластиковые ящики, которые ставятся на грядку вверх дном.

«Их используют в качестве каркаса, сверху накрывают нетканым материалом. Получается самое низкое укрытие, которое быстро окажется под снегом. Оно отлично сохраняет тепло», — рассказала Самойлова.

Ближе к зиме стоит укрыть кусты ежевики. Можно положить сверху слой пленки с небольшим отверстием для доступа воздуха. Кусты смородины и голубики следует согнуть дугой, накрыть сверху деревянным ящиком и нетканым материалом, добавила садовод.

Читайте также:

Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной

Что нужно сделать с растениями в начале заморозков, чтобы спасти урожай

Защищаем урожай от гниения: простые правила сбора и хранения клубники

Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику

Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях