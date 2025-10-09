Эти цветы нуждаются в укрытии на зиму: капризные многолетники

Многие декоративные растения на дачных участках требуют обязательного укрытия на зиму для сохранения от вымерзания. Рассказываем, каким капризным многолетникам нужен дополнительный уход.

В первую очередь это розы, особенно чайно-гибридные, флорибунда и плетистые сорта, которые нуждаются в окучивании и воздушно-сухом укрытии. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, аккуратно снимают с опор и укладывают на лапник. Молодые гортензии крупнолистные тщательно утепляют, так как их цветочные почки чувствительны к морозам. Хризантемы корейские обрезают и мульчируют торфом, а более нежные сорта дополнительно укрывают агроволокном.

Лаванда, особенно в молодом возрасте, требует защиты от влаги и холода. Рододендроны и азалии укрывают каркасными конструкциями, так как они страдают от зимнего солнца. Пионы древовидные пригибают и укрывают, а ирисы бородатые мульчируют песком. Все эти цветы нуждаются в укрытии на зиму. Для укрытия используют лапник, сухую листву, спанбонд и ящики, создавая защиту не только от мороза, но и от солнечных ожогов в феврале — марте.

