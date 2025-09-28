Цветок, который не боится холодных зим и летней жары: тенелюбивое чудо с пышными соцветиями

Астильба — идеальный выбор для тенистых уголков сада и переменчивого климата. Этот многолетник поражает своей выносливостью: он не боится холодных зим, весенних заморозков, летней жары и временного переувлажнения почвы.

Это тенелюбивое чудо с пышными ажурными соцветиями белого, розового, красного или сиреневого оттенков создает эффект воздушного салюта. Астильба цветет с июня по сентябрь в зависимости от сорта, привлекая в сад бабочек и пчел.

Для посадки выберите тенистое или полутенистое место с влажной плодородной почвой. При посадке добавьте в лунку компост и комплексное удобрение, корневище заглубите на 3--5 см. После цветения срежьте сухие метелки, а на зиму замульчируйте торфом — больше уход почти не требуется.

Этот цветок быстро разрастается, не болеет и десятилетиями живет без пересадки. Он идеален для украшения северной стороны дома, берегов водоемов или посадки под деревьями.

