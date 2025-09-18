Этот многолетник цветет даже в щебне и песке: осенняя посадка максимально проста

Молодило (каменная роза) — многолетник, который не просто выживает, но и роскошно цветет на абсолютно бедных почвах: в щебне, песке или расщелинах камней без единой подкормки.

Его преимущества: способность запасать влагу в мясистых листьях, морозостойкость до -35 °C, засухоустойчивость и полная невосприимчивость к болезням. Осенняя посадка в сентябре-октябре максимально проста: разбросайте розетки по поверхности грунта (даже на склоне альпинария), слегка прижмите корни к земле и не поливайте — молодило укоренится само за 2–3 недели.

Уже следующей весной оно образует плотные «коврики» из розеток, а летом выпустит цветоносы с звездчатыми цветами розовых, красных или желтых оттенков. Это идеальное растение для каменистых садов и контейнеров.

