Неубиваемый куст с пышными цветами: просто посадите в полутень

Гортензия метельчатая — неубиваемый куст с пышными цветами, который не боится ни ливня, ни засухи. Просто посадите в полутень и с июня по октябрь наслаждайтесь шапками соцветий.

Ее конические соцветия длиной до 30 см не полегают после ливня, не выгорают на солнце и не повреждаются ветром благодаря прочным одревесневшим побегам. Этот кустарник выдерживает заморозки до -35 °C, растет на кислых и глинистых почвах, а его цветы меняют окраску от лаймово-белой до розовой и бордовой к осени.

Для гарантированного цветения сажайте гортензию в полутень, добавляя в посадочную яму торф и хвойный опад для подкисления почвы. Поливайте раз в неделю и подкармливайте специальными удобрениями для гортензий — больше ничего не нужно! Сорта «лаймлайт», «ванилла фрейз» или «грандифлора» создадут в саду эффект непрерывного цветения, при этом не требуя укрытия на зиму даже в северных регионах.

