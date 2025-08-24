Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эта живая изгородь вырастет за зиму: сажайте в августе и забудьте о заборе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сажайте в августе-сентябре эти многолетники и забудьте о заборе — они защитят участок от ветра и любопытных глаз. А главное, эта живая изгородь вырастет за зиму, уже к следующему сезону получите стену цветов.

Для создания цветущей живой изгороди идеально подойдет спирея японская — этот кустарник быстро разрастается, уже на следующий год образует плотную стену высотой до 1,5 м и цветет с июня по сентябрь розовыми или белыми соцветиями. Не менее эффектен пузыреплодник калинолистный — его золотистые или пурпурные листья создают яркий акцент, а растение выдерживает морозы до −40 °C без укрытия.

Сажайте кусты в траншею глубиной 50 см с добавлением компоста, обильно поливайте и мульчируйте приствольные круги — уже на следующий сезон получите плотную цветущую стену.

Ранее стало известно, какой многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на бедных каменистых почвах.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
