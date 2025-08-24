Эта живая изгородь вырастет за зиму: сажайте в августе и забудьте о заборе

Эта живая изгородь вырастет за зиму: сажайте в августе и забудьте о заборе

Сажайте в августе-сентябре эти многолетники и забудьте о заборе — они защитят участок от ветра и любопытных глаз. А главное, эта живая изгородь вырастет за зиму, уже к следующему сезону получите стену цветов.

Для создания цветущей живой изгороди идеально подойдет спирея японская — этот кустарник быстро разрастается, уже на следующий год образует плотную стену высотой до 1,5 м и цветет с июня по сентябрь розовыми или белыми соцветиями. Не менее эффектен пузыреплодник калинолистный — его золотистые или пурпурные листья создают яркий акцент, а растение выдерживает морозы до −40 °C без укрытия.

Сажайте кусты в траншею глубиной 50 см с добавлением компоста, обильно поливайте и мульчируйте приствольные круги — уже на следующий сезон получите плотную цветущую стену.

Ранее стало известно, какой многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на бедных каменистых почвах.