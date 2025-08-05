Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях

Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях

Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях. Он покоряет удивительной неприхотливостью и обильным цветением — его бутоны создают эффект снежного покрывала.

Арабис (резуха) — идеальный многолетник для украшения сада. Его главные преимущества: раннее и продолжительное цветение, способность расти на бедных каменистых почвах и устойчивость к засухе. Плотные куртины арабиса высотой 15–30 см полностью покрываются белыми, розовыми или лиловыми мелкими цветками.

Арабис быстро разрастается, подавляя сорняки, и идеально подходит для альпийских горок, бордюров и каскадных посадок на подпорных стенках. Он легко размножается черенками и делением куста. Для пышного цветения достаточно посадить арабис на солнечное место и обрезать отцветшие побеги — он будет украшать сад годами без особого ухода.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести 100 дней даже в чистой глине и без солнца.