Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях. Он покоряет удивительной неприхотливостью и обильным цветением — его бутоны создают эффект снежного покрывала.
Арабис (резуха) — идеальный многолетник для украшения сада. Его главные преимущества: раннее и продолжительное цветение, способность расти на бедных каменистых почвах и устойчивость к засухе. Плотные куртины арабиса высотой 15–30 см полностью покрываются белыми, розовыми или лиловыми мелкими цветками.
Арабис быстро разрастается, подавляя сорняки, и идеально подходит для альпийских горок, бордюров и каскадных посадок на подпорных стенках. Он легко размножается черенками и делением куста. Для пышного цветения достаточно посадить арабис на солнечное место и обрезать отцветшие побеги — он будет украшать сад годами без особого ухода.
Ранее был назван многолетник, который будет цвести 100 дней даже в чистой глине и без солнца.