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05 августа 2025 в 20:01

Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник создаст цветочный ковер без хлопот даже на камнях. Он покоряет удивительной неприхотливостью и обильным цветением — его бутоны создают эффект снежного покрывала.

Арабис (резуха) — идеальный многолетник для украшения сада. Его главные преимущества: раннее и продолжительное цветение, способность расти на бедных каменистых почвах и устойчивость к засухе. Плотные куртины арабиса высотой 15–30 см полностью покрываются белыми, розовыми или лиловыми мелкими цветками.

Арабис быстро разрастается, подавляя сорняки, и идеально подходит для альпийских горок, бордюров и каскадных посадок на подпорных стенках. Он легко размножается черенками и делением куста. Для пышного цветения достаточно посадить арабис на солнечное место и обрезать отцветшие побеги — он будет украшать сад годами без особого ухода.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести 100 дней даже в чистой глине и без солнца.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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