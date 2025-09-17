Махровая красотка, которая выдержит лютые морозы! Посейте в октябре — весной в саду море цветов!

Ромашка махровая «крейзи дейзи» — это настоящее чудо в саду, которое покоряет своими пышными белоснежными соцветиями и невероятной выносливостью. Этот многолетник отличается обильным и продолжительным цветением с июня по сентябрь, украшая клумбы нарядными «помпонами» даже в самых суровых условиях. Его главное преимущество — морозостойкость и способность переносить зимние холода без дополнительного укрытия.

Посев под зиму — идеальный способ вырастить крепкие закаленные растения. Семена, посеянные в октябре-ноябре в промерзшую почву, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Уже в первый год нивяник формирует мощные розетки, а на второй — радует пышным цветением. Растение неприхотливо: предпочитает солнечные участки, но мирится с полутенью, любит умеренный полив и хорошо дренированные почвы. Ромашка махровая прекрасно смотрится в бордюрах, групповых посадках и букетах, сохраняя свежесть до 10 дней.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.