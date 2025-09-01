Апрельский сад начинается в октябре. Сажайте эти мини-розочки под зиму!

День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:00

Пока сад готовится к зимнему сну, самое время создать основу для будущего весеннего волшебства. Осенняя посадка анемонов — это шаг к тому, чтобы ваш сад проснулся одним из первых, озаренный нежным танцем этих удивительных цветов.

Посаженные осенью они успевают укорениться до холодов и набраться сил для раннего весеннего парада. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Для посадки выберите защищенное от ветра место с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Анемоны не выносят застоя воды, поэтому при необходимости добавьте в грунт песок. Глубина посадки — около 5–7 см, расстояние между клубнями — 10–15 см. Полейте после посадки и замульчируйте торфом или компостом. Дальнейший уход минимален: весной удалите мульчу и изредка поливайте в засуху.

Эти цветы прекрасно сочетаются с первоцветами, мускари и ранними тюльпанами. Они хороши в букетах и долго стоят в срезке. А главное — с годами разрастаются, образуя пышные куртины, которые с каждым сезоном цветут все обильнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

