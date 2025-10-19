Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:15

Сажаешь этот цветок в октябре–ноябре — получаешь пышное и долгое цветение с июля до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флоксы — настоящая находка для садоводов, предлагающая множество преимуществ: они отличаются невероятно пышным и долгим цветением с июля до осени, наполняя сад нежным ароматом и яркими красками.

Эти многолетники поражают разнообразием сортов — от белоснежных до малиновых и сиреневых оттенков, прекрасно зимуют без укрытия и растут на любых почвах. Для успешной подзимней посадки в октябре–ноябре выберите хорошо освещенное место с водопроницаемой почвой. Сделайте лунки глубиной 25–30 см на расстоянии 40–50 см друг от друга, добавьте перегной и комплексное удобрение. Корневище разместите так, чтобы почки возобновления были заглублены на 3–5 см, засыпьте землей и обильно полейте.

Флоксы устойчивы к болезням и не требуют сложного ухода. Их можно использовать для срезки в букеты, а способность расти на одном месте 5–7 лет делает их идеальным выбором для создания стабильно декоративного сада, цветущего даже в полутени! Все просто: сажаешь этот цветок в октябре–ноябре — получаешь пышное и долгое цветение с июля до осени.

Ранее был назван цветок-хамелеон с меняющими цвет бутонами: быстро разрастается в пышный куст.

Дарья Иванова
Д. Иванова
