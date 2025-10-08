Растение-хамелеон с меняющими цвет бутонами: быстро разрастается в пышный куст

Лантана — это удивительное растение-хамелеон с меняющими цвет бутонами по мере распускания. На одном кусте одновременно можно увидеть бутоны желтого, розового, оранжевого и малинового оттенков.

Ее главное преимущество — непрерывное цветение с мая до первых заморозков. Этот теплолюбивый многолетник прекрасно чувствует себя в кадках и вазонах, которые можно переставлять по участку, создавая постоянно обновляющиеся композиции.

Лантана не боится жары и засухи, быстро разрастается в пышный куст высотой до 1,5 метров и источает тонкий пряный аромат, привлекающий бабочек и пчел. Ее можно формировать в виде штамбового деревца или пустить плестись по опоре — растение легко поддается формовке. Посадите этот «куст-хамелеон» — и вы получите мобильный элемент ландшафтного дизайна, который будет постоянно менять свой облик и радовать вас фейерверком красок все лето.

Ранее был назван цветок, который не боится холодных зим и летней жары: тенелюбивое чудо с пышными соцветиями.