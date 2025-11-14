Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели

Фридрих Мерц
Новый пакет санкций против России будет подготовлен уже в ближайшие несколько недель, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, данные рестрикции призваны закрыть существующие бреши, позволяющие обходить ограничения. Мероприятие транслировалось на сайте правительства.

Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество. Мы постоянно это обсуждаем с турецким правительством. И мы подготовим в ЕС в ближайшие недели новый санкционный пакет, — сказал Мерц.

Ранее немецкий канцлер призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры относительно того, что молодые украинцы не хотят служить в своей стране. По его словам, вместо защиты родины молодежь выезжает в ФРГ. Мерц особо подчеркнул, что Украина остро нуждается в молодых мужчинах.

Мерц также заявил об истощении экономических резервов Германии. Он отметил, что немецкие компании продолжают страдать от высоких цен на энергоносители.

