Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры относительно того, что молодые украинцы не хотят служить в своей стране, передает газета Die Welt. Вместо защиты родины молодежь выезжает в ФРГ, отметил он.

Мерц особо подчеркнул, что Украина остро нуждается в молодых мужчинах. Также правительство Германии подтвердило планы по отмене социальных пособий для отдельных категорий украинских беженцев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины набирают женщин на службу в армию для демонстрации Западу количественных резервов с целью получения дальнейшего финансирования. По его словам, призыв осуществляется, несмотря на то, что новые бойцы не имеют должной подготовки и экипировки.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила: женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.