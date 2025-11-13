Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 21:28

Мерц призвал Зеленского удержать украинцев на родине

Мерц просил Зеленского ограничить выезд молодых мужчин с Украины

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры относительно того, что молодые украинцы не хотят служить в своей стране, передает газета Die Welt. Вместо защиты родины молодежь выезжает в ФРГ, отметил он.

Мерц особо подчеркнул, что Украина остро нуждается в молодых мужчинах. Также правительство Германии подтвердило планы по отмене социальных пособий для отдельных категорий украинских беженцев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины набирают женщин на службу в армию для демонстрации Западу количественных резервов с целью получения дальнейшего финансирования. По его словам, призыв осуществляется, несмотря на то, что новые бойцы не имеют должной подготовки и экипировки.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила: женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.

Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
призывники
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые «‎быстро трезвеющие» регионы России
Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии
Европейская страна первой вложила $1 млн в биткоин
«Сигма-бой», «За деньги да»: какие сюрпризы ждут зрителей в новогоднюю ночь
В Москве прокомментировали заявление Рубио об изъятии российских активов
Повышение утильсбора с 1 декабря: как купить машину и не попасть на штраф
Турецкий пожарный самолет пропал в небе над Хорватией
В Карелии окажут помощь семьям погибших в катастрофе Су-30
Похороны Симонова, отказ в звании народной, СВО: как живет Нонна Гришаева
Стали известны подробности об экипаже упавшего в Карелии истребителя
В Молдавии приняли решение о судьбе Русского дома
Мерц призвал Зеленского удержать украинцев на родине
Раскрыто одно из основных условий проведения саммита России и США
Донецк оказался под ударом беспилотников ВСУ
Новый сезон шоу «Аватар»: что изменилось, кто в жюри, кого уже угадали
Аэропорт на юге России ограничил прием и отправку самолетов
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.