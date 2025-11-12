Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:51

В Германии признались в истощении экономических резервов

Мерц: экономические резервы Германии истощены

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об истощении экономических резервов страны и отметил, что немецкие компании продолжают страдать от высоких цен на энергоносители. Глава правительства подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности экономики страны в условиях меняющейся глобальной обстановки, передает Regional Heute.

В последние годы мы слишком много жили за счет капитала. Резервы нашей экономики сейчас истощены, и поэтому у нас общая цель — сделать Германию по-настоящему подходящим местом для ведения бизнеса, — отметил он.

Мерц сообщил, что правительство активно работает над решением проблем, включая сокращение бюрократии и улучшение условий для бизнеса. Канцлер отметил, что каждый евро, сэкономленный на бюрократических процедурах, может быть продуктивно использован компаниями.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил, что экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху. Обозреватель напомнил, что канцлер Германии признал, что расходы на соцобеспечение стали непосильными. При этом немецкий автопром, долгие годы служивший опорой экономики, оказался под ударом из-за дорогой рабочей силы и энергоносителей.

Фридрих Мерц
экономика
Германия
резервы
