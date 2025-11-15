Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 06:25

Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!

Шарлотка из 4 продуктов: простой рецепт Шарлотка из 4 продуктов: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шарлотка — тот самый пирог, который не подводит. Простая, ароматная, с золотистой корочкой и нежной начинкой — идеальное блюдо. Для теста нужно всего четыре продукта: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан хлебопекарной муки и 3 средних яблока. Все остальное — чуть терпения и хорошее настроение.

Яблоки избавьте от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром до густой, почти белой пены — около 5 минут миксером. Потом постепенно всыпайте просеянную муку и осторожно перемешайте, чтоб сохранить легкость теста.

Форму слегка смажьте маслом, положите на дно яблоки, залейте их тестом. Отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Через полчаса, когда верх станет золотистым и аромат наполнит кухню, проверьте пирог деревянной палочкой — если она выходит сухой, шарлотка готова.

Совет: добавьте щепотку корицы — аромат получится по-настоящему осенним.

Посмотрите рецепт нежного крема для десертов: простейший крем-чиз на сливках.

Читайте также
«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество
«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога
Семья и жизнь
Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Общество
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Яблочные кольца с творожным сыром и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество
Яблочные кольца с творожным сыром и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
шарлотка
яблоки
пироги
выпечка
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября
Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас
Трамп публично отрекся от бывшей соратницы
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию
«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией
Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске
Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает
Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ
Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!
Смерть с косой: к чему снится и как толковать
Основатель Pink Floyd назвал украинскую власть нацистской
Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила
Поминки во сне: психологические и символические значения для каждого
Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси
«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП
Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов
Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор
Раскрыты планы США по свержению Зеленского
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 ноября
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.