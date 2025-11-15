Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!

Шарлотка — тот самый пирог, который не подводит. Простая, ароматная, с золотистой корочкой и нежной начинкой — идеальное блюдо. Для теста нужно всего четыре продукта: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан хлебопекарной муки и 3 средних яблока. Все остальное — чуть терпения и хорошее настроение.

Яблоки избавьте от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром до густой, почти белой пены — около 5 минут миксером. Потом постепенно всыпайте просеянную муку и осторожно перемешайте, чтоб сохранить легкость теста.

Форму слегка смажьте маслом, положите на дно яблоки, залейте их тестом. Отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Через полчаса, когда верх станет золотистым и аромат наполнит кухню, проверьте пирог деревянной палочкой — если она выходит сухой, шарлотка готова.

Совет: добавьте щепотку корицы — аромат получится по-настоящему осенним.

