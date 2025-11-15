Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас

Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас Диетолог Мизинова: консервы для новогоднего стола лучше покупать заранее

Консервированные продукты и зимние яблоки для новогоднего стола можно закупить уже сейчас, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, из овощей до праздников не испортятся картофель, свекла и морковь.

На первом месте по ранним закупкам перед Новым годом безопасны консервированные продукты: горошек, кукуруза, маслины, артишоки. Также можно запастись рыбными консервами. Не испортятся овощи и фрукты длительного хранения. Зимние яблоки отлично долежат до конца декабря, как картофель, морковь и свекла, — заявила Мизинова.

Диетолог отметила, что не следует заранее закупать продукты домашней консервации. По ее словам, не все частные производители ответственно относятся к стерильности непроизводственных заготовок.

Домашние заготовки могут быть куплены заранее с натяжкой, потому что нам неизвестно, в каких условиях они консервируются, насколько соблюдены правила по микробной безопасности этих продуктов, — заключила Мизинова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Краснодарский край вошел в число самых популярных у россиян направлений для путешествий на новогодние каникулы. По его словам, в топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.