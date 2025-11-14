Что такое фейхоа, за что ее так любят и что готовят из этого плода

В холодное время года на прилавках появляется зеленая овальная ягода с незабываемым ароматом — фейхоа. Она пахнет ананасом, земляникой и легкой хвоей, пробуждая аппетит одним только видом. В Россию фейхоа привозят чаще всего из Абхазии, сезон приходится на конец осени, когда организму особенно нужны витамины. Мякоть внутри желеобразная, кремового оттенка, а плотная кожура хранит почти все ароматические соединения — поэтому не спешат срезать ее полностью.

Чем полезна фейхоа и кому подходит

Главная визитная карточка фейхоа — органически связанный йод, который поддерживает работу щитовидной железы. В 100 граммах содержится примерно 50 ккал, поэтому ягоду включают в легкие сезонные меню. Пектин мягко очищает организм, витамин С помогает в профилактике простуд, а антиоксиданты снижают окислительный стресс. Однако есть нюанс: фруктовые кислоты способны раздражать слизистую желудка, если есть гастрит с повышенной кислотностью. В этом случае — маленькие порции и не натощак.

Как правильно выбирать фейхоа: секреты спелости

Как выбрать фейхоа? Поскольку плоды часто собирают недозрелыми, чтобы они лучше доехали, важно знать, как распознать свежие фейхоа или довести их до идеального состояния.

Аромат. Главный признак спелости — сильный, свежий, яркий аромат. Спелые плоды источают этот характерный запах, который можно почувствовать, даже не разрезая их.

Плотность. Выбирайте плоды, которые слегка поддаются надавливанию, но не являются слишком мягкими или вялыми. Слишком твердые плоды — недозревшие, слишком мягкие (почти кашеобразные) — перезревшие.

Внешний вид. Кожица должна быть относительно гладкой, без значительных темных пятен, следов плесени или повреждений. Допустим легкий белесый налет.

Срез. В идеале попросите продавца разрезать один плод. Мякоть спелой фейхоа должна быть полупрозрачной, светлой и сочной. Если мякоть белая и непрозрачная, плод не дозрел, но дозреет дома. Если мякоть имеет коричневый или серый оттенок, плод испорчен или начал гнить.

Если вы купили твердые недозревшие ягоды, оставьте их на несколько дней при комнатной температуре. Они прекрасно дозреют, усилят свой аромат и станут мягче. Спелые плоды лучше хранить в холодильнике не более 4−7 дней.

Зачем и кому нужно есть фейхоа

Как готовить и употреблять фейхоа: от сырого вида до соусов

Фейхоа можно употреблять в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде. Попробуйте использовать ее в самых разных блюдах.

Как есть фейхоа?

Ложкой! Самый простой способ — разрезать спелый плод пополам (как киви) и вычерпывать мякоть чайной ложкой.

Кожура фейхоа съедобна и содержит много полезных веществ и клетчатки, однако может иметь терпкий или слегка горьковатый привкус. Если терпкость вас не смущает, плоды можно есть целиком, предварительно хорошо вымыв.

Сырую мякоть можно добавлять в фруктовые салаты (особенно хорошо она сочетается с цитрусовыми и бананом), а также измельчать в блендере для приготовления витаминных смузи.

Что приготовить из фейхоа?

Благодаря высокому содержанию пектина и антиоксидантов фейхоа идеально подходит для долгосрочных заготовок.

«Сырое варенье» (фрукт, протертый с сахаром). Это самый популярный способ. Плоды моют, обрезают чашелистики и пропускают через мясорубку или измельчают в блендере вместе с кожурой. Полученную массу смешивают с сахаром (на 1 кг фейхоа обычно берут 0,8−1 кг сахара). Такое варенье сохраняет максимум йода и витаминов и хранится в холодильнике.

Джемы, варенья и желе. Из фейхоа можно варить традиционное варенье, которое будет густым и ароматным.

Как готовить и есть фейхоа

Соусы к мясу и рыбе. Терпкий вкус фейхоа прекрасно гармонирует с жирными видами мяса (свинина) или птицей. Из мякоти готовят пикантные соусы, добавляя к ней цитрусовый сок (лайм, апельсин), оливковое масло, специи и орехи.

Дополнение к горячим блюдам. Нарезанные дольки фейхоа можно добавлять к запекаемой курице, свинине или говядине в качестве пряной фруктовой добавки.

Фейхоа — это не только экзотический деликатес с уникальным вкусом, но и важный элемент для укрепления здоровья, особенно в холодное время года.

