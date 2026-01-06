Закусочный торт «Миланский» с ветчиной и солёными огурцами. Слоистая нежность, которая покорит всех на празднике

Закусочный торт «Миланский» с ветчиной и солёными огурцами. Слоистая нежность, которая покорит всех на празднике

Когда хочется удивить гостей эффектной и сытной закуской, которая готовится быстрее, чем накрывается на стол, этот торт становится идеальным решением. Сочетание нежной ветчины, пикантных солёных огурцов и сливочного сырного крема создаёт сбалансированный и праздничный вкус. А его нарядный многослойный вид производит впечатление трудоёмкого блюда, хотя его секрет — в быстрой сборке из готовых компонентов.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 тонких готовых коржа (например, лаваш или коржи для торта), 300 г ветчины, 200 г солёных огурцов, 300 г плавленого сыра, 200 г сметаны, пучок укропа. Ветчину и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Для крема смешайте плавленый сыр, сметану и мелко рубленный укроп до однородности. На блюдо выложите первый корж, смажьте частью крема. Равномерно распределите половину ветчины и огурцов. Накройте вторым коржом, повторите слой крема и оставшуюся начинку. Покройте последним коржом. Верх и бока торта густо обмажьте оставшимся кремом. Для украшения можно использовать веточки укропа или тертый желток. Дайте торту настояться в холодильнике 3-4 часа для пропитки. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.