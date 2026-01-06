Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:34

Закусочный торт «Миланский» с ветчиной и солёными огурцами. Слоистая нежность, которая покорит всех на празднике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется удивить гостей эффектной и сытной закуской, которая готовится быстрее, чем накрывается на стол, этот торт становится идеальным решением. Сочетание нежной ветчины, пикантных солёных огурцов и сливочного сырного крема создаёт сбалансированный и праздничный вкус. А его нарядный многослойный вид производит впечатление трудоёмкого блюда, хотя его секрет — в быстрой сборке из готовых компонентов.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 тонких готовых коржа (например, лаваш или коржи для торта), 300 г ветчины, 200 г солёных огурцов, 300 г плавленого сыра, 200 г сметаны, пучок укропа. Ветчину и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Для крема смешайте плавленый сыр, сметану и мелко рубленный укроп до однородности. На блюдо выложите первый корж, смажьте частью крема. Равномерно распределите половину ветчины и огурцов. Накройте вторым коржом, повторите слой крема и оставшуюся начинку. Покройте последним коржом. Верх и бока торта густо обмажьте оставшимся кремом. Для украшения можно использовать веточки укропа или тертый желток. Дайте торту настояться в холодильнике 3-4 часа для пропитки. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
На Рождество готовлю всего один салат — затмевает закуски и горячее: это «Мясо по-французски»
Общество
На Рождество готовлю всего один салат — затмевает закуски и горячее: это «Мясо по-французски»
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Семья и жизнь
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
После «Оливье» хочется лёгкости. Салат «Иней» с креветками и кальмаром — вкусно и просто
Общество
После «Оливье» хочется лёгкости. Салат «Иней» с креветками и кальмаром — вкусно и просто
Салат «Сытая свекровь» для семейного застолья: оставит всех сытыми и довольными
Общество
Салат «Сытая свекровь» для семейного застолья: оставит всех сытыми и довольными
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Семья и жизнь
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
рецепты
кулинария
салаты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько россиян планируют подрабатывать в 2026 году
«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой
«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.