Россиян предостерегли от сочетания определенных фруктов в салате

Некоторые сочетания фруктов в салате могут снизить усвоение питательных веществ или ухудшить пищеварение, предупредила в беседе с изданием Lenta.ru доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. К безопасным комбинациям она отнесла сладкие фрукты (бананы, манго, финики) с полусладкими (яблоки и груши), ягоды с кислыми и зелень с нейтральными фруктами.

К нежелательным сочетаниям относятся кислые и сладкие фрукты. Например, апельсины с бананами или киви с виноградом. У них разная скорость переваривания, из-за этого может быть брожение и дискомфорт. Также фрукты с высоким содержанием воды и крахмалистые (арбуз плюс банан) — такое сочетание перегружает ЖКТ. Цитрусовые с молочными продуктами (апельсины и йогурт) — кислота может свернуть молоко, вызвав тяжесть в желудке, — отметила специалист.

При возникновении вздутия или изжоги после фруктового салата Лебедева советует проверить, не смешаны ли несовместимые фрукты. Оптимальным вариантом диетолог назвала сочетание фруктов по принципу «одинаковой текстуры и кислотности».

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит. Дело в том, что в этих плодах содержится бромелайн.