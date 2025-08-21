Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:27

Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов

Диетолог Королева заявила, что ананасы снижает тягу к сладким продуктам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Дело в том, что в этих плодах содержится бромелайн.

В (ананасе — NEWS.ru) очень много полезных пищевых волокон, сладких молекул природного характера, витаминов, минеральные веществ. Витамина С очень много в этом продукте, — подчеркнула Королева.

По мнению диетолога, употребление ананаса способствует снижению тяги к сладким продуктам. Этот эффект достигается за счет низкого гликемического индекса этого фрукта, что помогает сократить потребление простых сахаров из других источников.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова заявила, что киви, грейпфрут, апельсин и ананас, содержащие обилие воды и витамина С, ускоряют пищеварение и помогают создать дефицит калорий. Для похудения она посоветовала употреблять богатые клетчаткой продукты с низкой энергетической плотностью.

диетологи
продукты
ананас
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил изучить возможность оснащения авто защитой от беспилотников
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могут пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.