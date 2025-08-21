Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов

Употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Дело в том, что в этих плодах содержится бромелайн.

В (ананасе — NEWS.ru) очень много полезных пищевых волокон, сладких молекул природного характера, витаминов, минеральные веществ. Витамина С очень много в этом продукте, — подчеркнула Королева.

По мнению диетолога, употребление ананаса способствует снижению тяги к сладким продуктам. Этот эффект достигается за счет низкого гликемического индекса этого фрукта, что помогает сократить потребление простых сахаров из других источников.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова заявила, что киви, грейпфрут, апельсин и ананас, содержащие обилие воды и витамина С, ускоряют пищеварение и помогают создать дефицит калорий. Для похудения она посоветовала употреблять богатые клетчаткой продукты с низкой энергетической плотностью.