14 ноября 2025 в 17:15

Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное. Нежная куриная грудка, ароматные шампиньоны и свежие листья салата создают удивительную гармонию, а сметанно-горчичная заправка придает пикантности. Идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусных праздничных блюд.

Начните с отваривания одной куриной грудки в подсоленной воде до готовности. Одновременно сварите 1–2 картофелины в мундире и 4 яйца вкрутую. Пока основные ингредиенты готовятся, очистите и нарежьте пластинками 500 граммов шампиньонов, обжарьте их до золотистого цвета. Луковицу нарежьте полукольцами и также обжарьте, посолив для предотвращения подгорания. Все остывшие компоненты нарежьте: курицу и картофель — кубиками, желтки яиц, 2 листа салата — порвите. Соедините в миске все ингредиенты, добавьте обжаренные грибы и лук. Заправьте смесью из 4 столовых ложек сметаны и чайной ложки горчицы, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте тертыми белками от яиц и тертым пармезаном — они напомнят свежий снег на новогоднем сугробе!

Ранее мы готовили салат «Красное & белое» на Новый год из 4 ингредиентов. Идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком.

Проверено редакцией
салаты
курица
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
