Терапевт назвал количество заболевших пневмонией

Количество случаев пневмонии выросло до 629 на 100 тыс. населения, рассказал Regions врач-терапевт Евгений Тарасов. Он отметил, что существует два вида пневмонии — внебольничная и внутрибольничная.

Осенне‑зимний период традиционно связан с ростом респираторных инфекций, что повышает риск вторичного бактериального осложнения в виде пневмонии. Заболевание может развиться как осложнение после других болезней, например, инфекций верхних дыхательных путей, таких как грипп, ОРВИ и коронавирус, — рассказал Тарасов.

Врач перечислил основные симптомы заболевания: кашель, одышка, высокая температура, мокрота, боли в груди и озноб. В некоторых случаях пневмония может вызвать обострение хронических заболеваний и вызывать слабость и повышенную утомляемость.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что снижение аппетита, кашель, одышка и повышенная температура могут сигнализировать о пневмонии. При этом у некоторых людей это заболевание может протекать практически бессимптомно.