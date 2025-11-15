Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси

Создание базы такси поспособствует регулированию рынка и повышению безопасности перевозок, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его мнению, органам государственной власти следует установить контроль над данной отраслью.

Повышение прозрачности того или иного рынка — не новая задача для контрольных органов. Существует достаточное количество отраслей экономики, где в целях обеспечения безопасности потребителей реализуется жесткий контроль и учет движения товаров и услуг. Что касается обеспечения безопасности перевозок на такси, вполне разумным является создание соответствующей информационной базы, к которой имели бы доступ уполномоченные государственные органы, — поделился Хаминский.

Он подчеркнул, что обеспечение транспортной безопасности, включая пассажирские перевозки на такси, является одним из приоритетов государственной политики. По словам юриста, еще в мае 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение доли автомобилей российского производства в таксомоторных услугах.

В базе можно было бы размещать информацию о собственниках такси, о прохождении медицинского осмотра таксистами, о страховании, о лицах, допущенных к управлению машиной и так далее. Наличие такого ресурса помогло бы контролировать работу отрасли, в том числе в фискальных целях, — резюмировал Хаминский.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания ЯНАО предложили ввести штрафы для таксистов, которые работают без лицензии и не зарегистрированы в региональном реестре. Ответственность хотят распространить и на работодателей этих водителей. Поправки планируют внести в КоАП РФ.