15 ноября 2025 в 06:28

Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ

Российский хоккеист Малкин вошел в топ-40 снайперов в истории НХЛ

Евгений Малкин Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в рейтинг 40 лучших бомбардиров в истории НХЛ, сообщили в пресс-службе организации. Это случилось после его гола в недавнем матче против «Нэшвилла» в Стокгольме.

На счету хоккеиста теперь 518 точных бросков в регулярных чемпионатах. Данный результат позволил ему догнать канадца Дэйла Хаверчука в рейтинге снайперов лиги.

Среди российских игроков Малкин занимает вторую позицию по забитым шайбам. Впереди него остается лишь российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 901 голом в карьере.

Ранее Овечкин и канадский нападающий Брэд Маршанд обменялись игровыми джерси после матча НХЛ: Маршанд забросил свою 1000-ю шайбу. Игра завершилась победой команды над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3.

До этого Малкин был оштрафован на $5 тыс. (404 тыс. рублей) за удар защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Инцидент с применением клюшки произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата лиги.

Кроме того, в матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков случайно травмировал игрока «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, сломав ему зуб. Инцидент произошел в первом периоде, однако Селебрини продолжил игру. Чибриков получил за это двойной малый штраф. Несмотря на это, «Сан-Хосе» одержал победу над «Виннипегом» со счетом 2:1.

Евгений Малкин
НХЛ
рекорды
питтсбург
