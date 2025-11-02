Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 21:02

Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф

Малкин получил штраф $5 тыс. за удар хоккеиста клюшкой

Евгений Малкин Евгений Малкин Фото: AP/ТАСС

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. (404 тыс. рублей) за удар защитника «Виннипега» Логана Стэнли, сообщает служба безопасности игроков НХЛ. Инцидент с применением клюшки произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата лиги.

Эпизод случился за воротами соперника, после чего российский хоккеист получил двухминутный штраф. Служба безопасности НХЛ рассмотрела инцидент и назначила дополнительное денежное взыскание.

Ранее российский нападающий Владимир Тарасенко помог клубу «Миннесота» победить «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отметился точным броском и двумя голевыми передачами в домашней игре, завершившейся со счетом 5:2 в пользу его команды.

Кроме того, защитник «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев получил повреждение в матче НХЛ с «Филадельфия Флайерз». Спортсмена вынесли с ледовой арены на носилках после силового приема со стороны российского нападающего Матвея Мичкова. Встреча завершилась победой «Торонто» со счетом 5:2.

Также «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в серии буллитов, потерпев четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, после чего хоккеисты «Баффало» оказались точнее при исполнении послематчевых бросков.

Евгений Малкин
хоккей
штрафы
удары
матчи
НХЛ
