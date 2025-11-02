Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 11:27

Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым

Танева унесли на носилках после столкновения с Матвеем Мичковым в матче НХЛ

Крис Танев Крис Танев Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев получил травму в матче против «Филадельфии Флайерз», сообщила пресс-служба НХЛ. Его унесли с площадки на носилках после столкновения с российским нападающим Матвеем Мичковым. Встреча завершилась победой «Торонто» со счетом 5:2.

Защитник, пострадавший в столкновении с нападающим «Флайерз» Мичковым, находится на обследовании в больнице, — сказано в сообщении.

Эпизод случился в третьем периоде, когда Танев упал на лед и не смог подняться. Врачи оказали хоккеисту помощь прямо на площадке и доставили в больницу. Мичков получил за толчок двухминутное удаление.

Тренер «Торонто» Крейг Беруб отметил, что Танев двигался и разговаривал. По его словам, нападающий сможет отправиться в Канаду вместе с командой.

Ранее хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым непробиваемым вратарем. На втором месте рейтинга оказался Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Еще семеро игроков выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

хоккей
матчи
НХЛ
спорт
Матвей Мичков
