Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев получил травму в матче против «Филадельфии Флайерз», сообщила пресс-служба НХЛ. Его унесли с площадки на носилках после столкновения с российским нападающим Матвеем Мичковым. Встреча завершилась победой «Торонто» со счетом 5:2.

Защитник, пострадавший в столкновении с нападающим «Флайерз» Мичковым, находится на обследовании в больнице, — сказано в сообщении.

Эпизод случился в третьем периоде, когда Танев упал на лед и не смог подняться. Врачи оказали хоккеисту помощь прямо на площадке и доставили в больницу. Мичков получил за толчок двухминутное удаление.

Тренер «Торонто» Крейг Беруб отметил, что Танев двигался и разговаривал. По его словам, нападающий сможет отправиться в Канаду вместе с командой.

