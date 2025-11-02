Команда Овечкина проиграла четвертый матч подряд «Вашингтон» проиграл «Баффало» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, уступив на выезде «Баффало Сейбрз» в серии буллитов. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 3:3, после чего хозяева оказались точнее в послематчевых бросках.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Дилан Строум, белорусский форвард Алексей Протас и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин вновь не смог отметиться результативными действиями, продолжив свою безголевую серию.

Овечкин провел на льду 19 минут, нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема, но не реализовал свою попытку в буллитах. Для 40-летнего российского капитана это уже четвертый матч подряд без набранных очков. В 12 играх текущего сезона его статистика составляет 7 баллов за результативность.

Для «Баффало» эта победа стала первой после серии из трех поражений подряд. «Вашингтон» же продолжает демонстрировать неутешительные результаты, занимая низкие позиции в турнирной таблице.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение, уступив на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил Том Уилсон на 25-й минуте встречи.