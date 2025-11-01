Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:02

Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем матче НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, уступив на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Овечкин вновь не смог отличиться заброшенной шайбой, продлив свою безголевую серию до трех матчей.

Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил Том Уилсон на 25-й минуте встречи. В составе победителей результативными действиями отметились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэттью Барзал.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин продемонстрировал уверенную игру, отразив 22 из 23 бросков по своим воротам и получив звание второй звезды матча. Предыдущие поражения «Вашингтон» потерпел от «Оттавы» (1:7) и «Далласа» (0:1).

В текущем сезоне Овечкин в 11 проведенных матчах забросил лишь две шайбы и отдал пять результативных передач. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Баффало», а «Айлендерс» примут «Коламбус».

Ранее нападающие хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби установили уникальное достижение в НХЛ. Россиянин набрал 17 очков, а канадский форвард заработал 15 баллов за 12 матчей сезона.

