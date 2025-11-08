Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ

Российский форвард команды «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес травму нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом периоде спортсмен случайно попал канадцу клюшкой по лицу и сломал ему зуб. Фрагменты матча опубликованы на официальном сайте НХЛ.

После произошедшего Селебрини продолжил игру, а Чибриков получил двойной малый штраф длительностью четыре минуты. В итоге «Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1. 19-летний канадец отметился забитой шайбой и одной передачей. Благодаря этому он стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ХК «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард набрал два очка — забросил шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на счету спортсмена 21 очко, он занимает третье место во всей лиге.

До этого нападающий Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.