Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 13:49

Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ

Форвард ХК «Виннипег» Чибриков сломал зуб нападающему «Сан-Хосе» Селебрини

Маклин Селебрини Маклин Селебрини Фото: Ellen Schmidt/AP/ТАСС

Российский форвард команды «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес травму нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом периоде спортсмен случайно попал канадцу клюшкой по лицу и сломал ему зуб. Фрагменты матча опубликованы на официальном сайте НХЛ.

После произошедшего Селебрини продолжил игру, а Чибриков получил двойной малый штраф длительностью четыре минуты. В итоге «Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1. 19-летний канадец отметился забитой шайбой и одной передачей. Благодаря этому он стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ХК «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард набрал два очка — забросил шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на счету спортсмена 21 очко, он занимает третье место во всей лиге.

До этого нападающий Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.

хоккей
НХЛ
травмы
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.